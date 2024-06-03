NBP Exchange Rates

NBP
KARACHI, Jun 03 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 278.30 277.80
EURO EUR 302.60            302.06
JAPANESE YEN JPY 1.7700 1.7668
BRITISH POUND GBP 354.67 354.03
SWISS FRANC CHF 308.77 308.21
CANADIAN DOLLAR CAD 204.20  203.83
AUSTRALIAN DOLAR AUD 185.07 184.74
SWEDISH KRONA SEK   26.60   26.55
NORWEGIAN KRONE NOK   26.53   26.49
DANISH KRONE DKK   40.50   40.42
NEWZEALAND DOLLAR NZD 171.10  170.79
SINGAPORE DOLLAR SGD 206.06  205.69
HONGKONG DOLLAR HKD   35.73    35.67
KOREAN WON KRW 0.2022             0.2018
CHINESE YUAN CNY   38.71    38.64
MALAYSIAN RINGGIT                 MYR   59.16      59.05
THAI BAHT THB     7.58        7.56
U.E.A DIRHAM AED   76.29               76.15
SAUDI RIYAL SAR   74.20      74.07
QATAR RIYAL QAR   76.37    76.23
KUWAITI DINAR KWD 908.59   906.96

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