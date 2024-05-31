NBP exchange rates

KARACHI, May 31 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 278.50 278.00
EURO EUR 301.95 301.41
JAPANESE YEN JPY 1.7758 1.7726
BRITISH POUND GBP 354.30 353.66
SWISS FRANC CHF 308.14 307.58
CANADIAN DOLLAR CAD 203.62 203.26
AUSTRALIAN DOLAR AUD 184.87 184.54
SWEDISH KRONA SEK 26.41 26.36
NORWEGIAN KRONE NOK 26.39 26.34
DANISH KRONE DKK 40.40 40.33
NEWZEALAND DOLLAR NZD 170.63 170.33
SINGAPORE DOLLAR SGD 206.20 205.83
HONGKONG DOLLAR HKD 35.76 35.70
KOREAN WON KRW 0.2019 0.2015
CHINESE YUAN CNY 38.76 38.69
MALAYSIAN RINGGIT MYR 59.24 59.13
THAI BAHT THB 7.58 7.57
U.E.A DIRHAM AED 76.35 76.22
SAUDI RIYAL SAR 74.25 74.12
QATAR RIYAL QAR 76.42 76.29
KUWAITI DINAR KWD 907.82 906.19
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.4049
GBP 353.7692
EUR 300.8444
JPY 1.7733
SETTLEMENT DATE: 04-06-2024