NBP exchange rates

NBP
KARACHI, May 31 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY                     SYMBOL          TT Selling       TT Buying
U.S DOLLAR                      USD                278.50             278.00
EURO                                 EUR                301.95             301.41
JAPANESE YEN                   JPY                 1.7758             1.7726
BRITISH POUND                GBP                 354.30             353.66
SWISS FRANC                    CHF                 308.14             307.58
CANADIAN DOLLAR          CAD                 203.62            203.26
AUSTRALIAN DOLAR         AUD                 184.87            184.54
SWEDISH KRONA               SEK                   26.41              26.36
NORWEGIAN KRONE         NOK                  26.39              26.34
DANISH KRONE                  DKK                   40.40              40.33
NEWZEALAND DOLLAR      NZD                 170.63            170.33
SINGAPORE DOLLAR           SGD                 206.20            205.83
HONGKONG DOLLAR          HKD                  35.76             35.70
KOREAN WON                     KRW                 0.2019           0.2015
CHINESE YUAN                    CNY                   38.76             38.69
MALAYSIAN RINGGIT          MYR                    59.24            59.13
THAI BAHT                           THB                      7.58              7.57
U.E.A DIRHAM                      AED                    76.35            76.22
SAUDI RIYAL                         SAR                     74.25           74.12
QATAR RIYAL                        QAR                     76.42           76.29
KUWAITI DINAR                   KWD                   907.82         906.19
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.4049
GBP 353.7692
EUR 300.8444
JPY 1.7733
SETTLEMENT DATE: 04-06-2024

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