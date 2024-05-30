NBP Exchange Rates

NBP
KARACHI, May 30 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY                            SYMBOL       TT Selling        TT Buying
U.S DOLLAR                              USD             278.40             277.90
EURO                                         EUR             301.22             300.68
JAPANESE YEN                           JPY              1.7696             1.7664
BRITISH POUND                        GBP              353.48            352.84
SWISS FRANC                            CHF              304.85            304.31
CANADIAN DOLLAR                  CAD              202.90            202.54
AUSTRALIAN DOLAR                 AUD              184.01            183.68
SWEDISH KRONA                       SEK                26.20              26.15
NORWEGIAN KRONE                 NOK               26.27              26.23
DANISH KRONE                          DKK               40.31              40.24
NEWZEALAND DOLLAR             NZD              169.93            169.63
SINGAPORE DOLLAR                  SGD              205.91            205.54
HONGKONG DOLLAR                 HKD               35.76              35.70
KOREAN WON                            KRW             0.2024             0.2020
CHINESE YUAN                           CNY                38.69              38.62
MALAYSIAN RINGGIT                 MYR                59.16              59.06
THAI BAHT                                  THB                  7.55                7.53
U.E.A DIRHAM                             AED                76.34              76.20
SAUDI RIYAL                                SAR                74.24              74.11
QATAR RIYAL                               QAR                76.41             76.28
KUWAITI DINAR                          KWD              907.36           905.73
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.3061
GBP 355.0908
EUR 301.5725
JPY 1.7708
SETTLEMENT DATE: 03-06-2024

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