NBP exchange rates

NBP exchange rates

KARACHI, Apr 22 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.

CURRENCY           SYMBOL      TT Selling       TT Buying
U.S DOLLAR             USD           278.75            278.25
EURO                        EUR           297.79            297.25
JAPANESE YEN          JPY           1.8020             1.7988
BRITISH POUND       GBP           345.24            344.62
SWISS FRANC           CHF           305.81           305.27
CANADIAN DOLLAR  CAD          203.10          202.73
AUSTRALIAN DOLAR AUD          179.49          179.17
SWEDISH KRONA       SEK             25.67           25.62
NORWEGIAN KRONE  NOK           25.32           25.27
DANISH KRONE           DKK           39.84           39.77
NEWZEALAND DOLLAR NZD       164.89         164.59
SINGAPORE DOLLAR      SGD        204.80        204.43
HONGKONG DOLLAR     HKD          35.72         35.66
KOREAN WON               KRW         0.2018       0.2014
CHINESE YUAN              CNY            38.82        38.75
MALAYSIAN RINGGIT     MYR           58.30        58.19
THAI BAHT                      THB              7.54          7.53
U.E.A DIRHAM                AED             76.43        76.29
SAUDI RIYAL                   SAR             74.33        74.19
QATAR RIYAL                  QAR            76.43         76.30
KUWAITI DINAR             KWD          904.80       903.18

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 278.2147
GBP 346.1547
EUR 296.3265
JPY 1.8018

SETTLEMENT DATE: 24-04-2024

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