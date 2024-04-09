NBP Exchange Rates

Exchange rates
KARACHI, Apr 09 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 278.35 277.85
EURO EUR 302.73            302.19
JAPANESE YEN JPY 1.8330  1.8297
BRITISH POUND GBP 352.25 351.61
SWISS FRANC CHF 307.71 307.15
CANADIAN DOLLAR CAD 204.96  204.59
AUSTRALIAN DOLAR AUD 183.79 183.46
SWEDISH KRONA SEK   26.47   26.42
NORWEGIAN KRONE NOK   26.04   26.00
DANISH KRONE DKK   40.52   40.44
NEWZEALAND DOLLAR NZD 168.06  167.76
SINGAPORE DOLLAR SGD 206.61  206.24
HONGKONG DOLLAR HKD   35.68    35.62
KOREAN WON KRW 0.2054             0.2051
CHINESE YUAN CNY   38.66    38.59
MALAYSIAN RINGGIT                 MYR   58.62      58.52
THAI BAHT THB     7.61        7.60
U.E.A DIRHAM AED   75.80               75.67
SAUDI RIYAL SAR   74.21      74.08
QATAR RIYAL QAR   76.33    76.20
KUWAITI DINAR KWD 905.59   903.96
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 277.9013
GBP 350.9059
EUR 300.9671
JPY 1.8299
SETTLEMENT DATE: 16-04-2024

Serving the nation since 1947 by providing an accurate, objective, uninterrupted flow of news to the people, the national news service is pursuing a comprehensive strategy to transform the existing news operations into a forward-looking service – APP Digital for its diverse subscriber-base and the public.

Follow Us

APP Services