NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 05 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 279.70 279.20
EURO EUR 304.15 303.61
JAPANESE YEN JPY 1.8586 1.8552
BRITISH POUND GBP 354.95 354.32
SWISS FRANC CHF 315.99 315.42
CANADIAN DOLLAR CAD 205.97 205.61
AUSTRALIAN DOLAR AUD 181.88 181.56
SWEDISH KRONA SEK 27.10 27.05
NORWEGIAN KRONE NOK 26.44 26.39
DANISH KRONE DKK 40.73 40.66
NEWZEALAND DOLLAR NZD 170.35 170.05
SINGAPORE DOLLAR SGD 208.20 207.83
HONGKONG DOLLAR HKD 35.89 35.82
KOREAN WON KRW 0.2096 0.2093
CHINESE YUAN CNY 39.05 38.98
MALAYSIAN RINGGIT MYR 59.21 59.10
THAI BAHT THB 7.81 7.79
U.E.A DIRHAM AED 76.16 76.03
SAUDI RIYAL SAR 74.58 74.45
QATAR RIYAL QAR 76.72 76.59
KUWAITI DINAR KWD 909.39 307.76
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.0504
GBP 353.6964
EUR 302.8534
JPY 1.8554
SETTLEMENT DATE: 07-03-2024