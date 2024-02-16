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NBP Exchange Rates

Exchange rates

KARACHI, Feb 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.

CURRENCY                        SYMBOL       TT Selling         TT Buying
U.S DOLLAR                        USD               279.85           279.35
EURO                                   EUR               301.68           301.15
JAPANESE YEN                     JPY                1.8616           1.8583
BRITISH POUND                   GBP               352.10           351.47
SWISS FRANC                        CHF              317.54           316.97
CANADIAN DOLLAR             CAD               207.56          207.19
AUSTRALIAN DOLAR            AUD               182.32           182.00
SWEDISH KRONA                 SEK                 26.84             26.79
NORWEGIAN KRONE           NOK                26.51            26.46
DANISH KRONE                   DKK                 40.39            40.32
NEWZEALAND DOLLAR       NZD                170.55           170.45
SINGAPORE DOLLAR           SGD                207.82            207.45
HONGKONG DOLLAR          HKD                 35.92               35.85
KOREAN WON                     KRW                0.2099             0.2095
CHINESE YUAN                    CNY                   38.94             38.87
MALAYSIAN RINGGIT           MYR                 58.58              58.48
THAI BAHT                            THB                  7.75                 7.74
U.E.A DIRHAM                      AED                  76.20               76.07
SAUDI RIYAL                         SAR                   74.62              74.49
QATAR RIYAL                        QAR                  76.77               76.63
KUWAITI DINAR                    KWD                 908.60            906.98

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.2666
GBP 350.312
EUR 299.681
JPY 1.86

SETTLEMENT DATE: 16-02-2024

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