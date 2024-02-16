NBP Exchange Rates

KARACHI, Feb 16 (APP):Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 279.85 279.35
EURO EUR 301.68 301.15
JAPANESE YEN JPY 1.8616 1.8583
BRITISH POUND GBP 352.10 351.47
SWISS FRANC CHF 317.54 316.97
CANADIAN DOLLAR CAD 207.56 207.19
AUSTRALIAN DOLAR AUD 182.32 182.00
SWEDISH KRONA SEK 26.84 26.79
NORWEGIAN KRONE NOK 26.51 26.46
DANISH KRONE DKK 40.39 40.32
NEWZEALAND DOLLAR NZD 170.55 170.45
SINGAPORE DOLLAR SGD 207.82 207.45
HONGKONG DOLLAR HKD 35.92 35.85
KOREAN WON KRW 0.2099 0.2095
CHINESE YUAN CNY 38.94 38.87
MALAYSIAN RINGGIT MYR 58.58 58.48
THAI BAHT THB 7.75 7.74
U.E.A DIRHAM AED 76.20 76.07
SAUDI RIYAL SAR 74.62 74.49
QATAR RIYAL QAR 76.77 76.63
KUWAITI DINAR KWD 908.60 906.98
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.2666
GBP 350.312
EUR 299.681
JPY 1.86
SETTLEMENT DATE: 16-02-2024