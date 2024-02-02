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NBP exchange rates

NBP exchange rates

KARACHI, Feb 02 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.

CURRENCY                  SYMBOL          TT Selling               TT Buying
U.S DOLLAR                    USD              280.05                     279.55
EURO                              EUR               305.16                     304.61
JAPANESE YEN                JPY                1.9137                     1.9102
BRITISH POUND             GBP               357.09                     356.45
SWISS FRANC                 CHF               326.94                     326.35
CANADIAN DOLLAR       CAD               209.41                    209.03
AUSTRALIAN DOLAR      AUD               184.75                    184.42
SWEDISH KRONA            SEK                 27.10                      27.05
NORWEGIAN KRONE      NOK                26.85                      26.80
DANISH KRONE               DKK                 40.86                      40.79
NEWZEALAND DOLLAR   NZD               172.33                    172.02
SINGAPORE DOLLAR        SGD               209.69                    209.31
HONGKONG DOLLAR       HKD                35.96                     35.89
KOREAN WON                  KRW               0.2112                   0.2108
CHINESE YUAN                 CNY                 39.15                     39.08
MALAYSIAN RINGGIT       MYR                 59.24                     59.14
THAI BAHT                        THB                    7.93                       7.91
U.A.E DIRHAM                   AED                  76.56                     76.43
SAUDI RIYAL                      SAR                   74.68                     74.55
QATAR RIYAL                     QAR                   76.84                     76.70
KUWAITI DINAR                KWD                910.64                    909.02

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.2391
GBP 353.1258
EUR 301.0756
JPY 1.9039

SETTLEMENT DATE: 07-02-2024

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