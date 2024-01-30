NBP exchange rates

NBP

KARACHI, Jan 30 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.

CURRENCY                      SYMBOL      TT Selling      TT Buying
U.S DOLLAR                       USD              280.15        279.65
EURO                                   EUR             304.05        303.51
JAPANESE YEN                     JPY              1.9011        1.8977
BRITISH POUND                  GBP              356.12        355.49
SWISS FRANC                      CHF             325.19         324.61
CANADIAN DOLLAR           CAD              208.95        208.58
AUSTRALIAN DOLAR          AUD             185.26         184.93
SWEDISH KRONA               SEK               27.02           26.97
NORWEGIAN KRONE         NOK             26.89           26.84
DANISH KRONE                  DKK              40.71          40.64
NEWZEALAND DOLLAR     NZD             172.12         171.81
SINGAPORE DOLLAR          SGD             209.20         208.82
HONGKONG DOLLAR         HKD            35.99            35.93
KOREAN WON                     KRW           0.2105           0.2102
CHINESE YUAN                    CNY            39.17             39.10
MALAYSIAN RINGGIT           MYR           59.28            59.17
THAI BAHT                           THB             7.93              7.91
U.A.E DIRHAM                      AED            76.81           76.67
SAUDI RIYAL                         SAR            74.71            74.58
QATAR RIYAL                        QAR            76.87            76.73
KUWAITI DINAR                   KWD           911.00           909.37

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.5284
GBP 355.1967
EUR 302.8411
JPY 1.8909

SETTLEMENT DATE: 01-02-2024

 

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