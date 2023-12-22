NBP Exchange Rates

NBP Exchange Rates
KARACHI, Dec 22 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.20 282.70
EURO EUR 312.04 311.49
JAPANESE YEN JPY 1.9871  1.9836
BRITISH POUND GBP 359.24 358.61
SWISS FRANC CHF 330.57 329.98
CANADIAN DOLLAR CAD 213.16 212.78
AUSTRALIAN DOLAR AUD 191.96 191.62
SWEDISH KRONA SEK   28.17   28.12
NORWEGIAN KRONE NOK   27.56   27.51
DANISH KRONE DKK   41.78   41.71
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.91  177.60
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.46  213.08
HONGKONG DOLLAR HKD   36.40    36.34
KOREAN WON KRW 0.2177             0.2173
CHINESE YUAN CNY   39.75    39.68
MALAYSIAN RINGGIT                 MYR  61.14      61.03
THAI BAHT THB    8.17      08.15
U.E.A DIRHAM AED  77.65               77.51
SAUDI RIYAL SAR  75.50    75.36
QATAR RIYAL QAR  77.72     77.58
KUWAITI DINAR KWD 921.75   920.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.6037
GBP 357.1546
EUR 309.338
JPY 1.9728
SETTLEMENT DATE: 27-12-2023

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