NBP Exchange Rates

KARACHI, Dec 22 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.20 282.70
EURO EUR 312.04 311.49
JAPANESE YEN JPY 1.9871 1.9836
BRITISH POUND GBP 359.24 358.61
SWISS FRANC CHF 330.57 329.98
CANADIAN DOLLAR CAD 213.16 212.78
AUSTRALIAN DOLAR AUD 191.96 191.62
SWEDISH KRONA SEK 28.17 28.12
NORWEGIAN KRONE NOK 27.56 27.51
DANISH KRONE DKK 41.78 41.71
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.91 177.60
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.46 213.08
HONGKONG DOLLAR HKD 36.40 36.34
KOREAN WON KRW 0.2177 0.2173
CHINESE YUAN CNY 39.75 39.68
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.14 61.03
THAI BAHT THB 8.17 08.15
U.E.A DIRHAM AED 77.65 77.51
SAUDI RIYAL SAR 75.50 75.36
QATAR RIYAL QAR 77.72 77.58
KUWAITI DINAR KWD 921.75 920.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 282.6037
GBP 357.1546
EUR 309.338
JPY 1.9728
SETTLEMENT DATE: 27-12-2023