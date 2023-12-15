NBP exchange rates

KARACHI, Dec 15 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.95 283.45
EURO EUR 312.83 312.28
JAPANESE YEN JPY 2.0000 1.9965
BRITISH POUND GBP 362.48 361.55
SWISS FRANC CHF 327.94 327.37
CANADIAN DOLLAR CAD 212.07 211.69
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.63 190.30
SWEDISH KRONA SEK 27.84 27.79
NORWEGIAN KRONE NOK 27.06 27.01
DANISH KRONE DKK 41.88 41.81
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.46 176.15
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.85 213.47
HONGKONG DOLLAR HKD 36.51 36.45
KOREAN WON KRW 0.2196 0.2192
CHINESE YUAN CNY 40.08 40.01
MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.84 60.74
THAI BAHT THB 8.15 08.13
U.E.A DIRHAM AED 77.85 77.72
SAUDI RIYAL SAR 75.69 75.56
QATAR RIYAL QAR 77.98 77.84
KUWAITI DINAR KWD 923.93 922.30
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.4002
GBP 357.7643
EUR 308.311
JPY 1.9963
SETTLEMENT DATE: 19-12-2023