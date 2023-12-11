NBP exchange rates

NBP exchange rates

KARACHI, Dec 11 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.

CURRENCY                             SYMBOL       TT Selling      TT Buying
U.S DOLLAR                            USD             284.30            283.80
EURO                                      EUR              306.61            306.07
JAPANESE YEN                        JPY              1.9552             1.9517
BRITISH POUND                     GBP             356.56             355.93
SWISS FRANC                         CHF             323.24             322.67
CANADIAN DOLLAR               CAD            209.05              208.68
AUSTRALIAN DOLAR              AUD            186.52              186.19
SWEDISH KRONA                   SEK              27.27                27.22
NORWEGIAN KRONE             NOK            26.06                26.01
DANISH KRONE                     DKK             41.05                40.97
NEWZEALAND DOLLAR        NZD            173.91               173.61
SINGAPORE DOLLAR            SGD             211.83               211.46
HONGKONG DOLLAR           HKD            36.55                 36.48
KOREAN WON                      KRW            0.2156               0.2152
CHINESE YUAN                     CNY            39.70                  39.63
MALAYSIAN RINGGIT            MYR           60.76                  60.65
THAI BAHT                             THB           07.97                   07.96
U.A.E DIRHAM                       AED           77.96                   77.82
SAUDI RIYAL                          SAR           75.80                   75.67
QATAR RIYAL                         QAR          77.96                   77.82
KUWAITI DINAR                    KWD         921.65                 920.02

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.743
GBP 356.4379
EUR 305.8465
JPY 1.9684

SETTLEMENT DATE: 13-12-2023

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