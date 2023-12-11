NBP exchange rates

KARACHI, Dec 11 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.30 283.80
EURO EUR 306.61 306.07
JAPANESE YEN JPY 1.9552 1.9517
BRITISH POUND GBP 356.56 355.93
SWISS FRANC CHF 323.24 322.67
CANADIAN DOLLAR CAD 209.05 208.68
AUSTRALIAN DOLAR AUD 186.52 186.19
SWEDISH KRONA SEK 27.27 27.22
NORWEGIAN KRONE NOK 26.06 26.01
DANISH KRONE DKK 41.05 40.97
NEWZEALAND DOLLAR NZD 173.91 173.61
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.83 211.46
HONGKONG DOLLAR HKD 36.55 36.48
KOREAN WON KRW 0.2156 0.2152
CHINESE YUAN CNY 39.70 39.63
MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.76 60.65
THAI BAHT THB 07.97 07.96
U.A.E DIRHAM AED 77.96 77.82
SAUDI RIYAL SAR 75.80 75.67
QATAR RIYAL QAR 77.96 77.82
KUWAITI DINAR KWD 921.65 920.02
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.743
GBP 356.4379
EUR 305.8465
JPY 1.9684
SETTLEMENT DATE: 13-12-2023