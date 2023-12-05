NBP exchange rates

KARACHI, Dec 05 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.00284.50
EURO EUR 309.51 308.97
JAPANESE YEN JPY 1.9365 1.9331
BRITISH POUND GBP 359.99 359.36
SWISS FRANC CHF 326.58 326.01
CANADIAN DOLLAR CAD 210.11 209.74
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.37 187.04
SWEDISH KRONA SEK 27.45 27.40
NORWEGIAN KRONE NOK 26.28 26.24
DANISH KRONE DKK 41.44 41.37
NEWZEALAND DOLLAR NZD 175.04 174.73
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.89 212.52
HONGKONG DOLLAR HKD 36.61 36.55
KOREAN WON KRW 0.2170 0.2166
CHINESE YUAN CNY 40.05 39.98
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.11 61.00
THAI BAHT THB 8.08 08.06
U.A.E DIRHAM AED 78.15 78.01
SAUDI RIYAL SAR 75.98 75.84
QATAR RIYAL QAR 78.28 78.14
KUWAITI DINAR KWD 922.60 920.98
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.3459
GBP 360.0957
EUR 308.7997
JPY 1.9334
SETTLEMENT DATE: 07-12-2023