NBP exchange rates

KARACHI, Dec 01 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.65285.15
EURO EUR 312.07 311.52
JAPANESE YEN JPY 1.9301 1.9268
BRITISH POUND GBP 361.19 360.56
SWISS FRANC CHF 326.66 326.09
CANADIAN DOLLAR CAD 210.89 210.52
AUSTRALIAN DOLAR AUD 188.84 188.51
SWEDISH KRONA SEK 27.41 27.36
NORWEGIAN KRONE NOK 26.49 26.44
DANISH KRONE DKK 41.78 41.71
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.28 175.97
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.63 213.26
HONGKONG DOLLAR HKD 36.70 36.64
KOREAN WON KRW 0.2188 0.2184
CHINESE YUAN CNY 40.19 40.12
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.16 61.05
THAI BAHT THB 8.10 08.08
U.A.E DIRHAM AED 78.32 78.19
SAUDI RIYAL SAR 76.14 76.01
QATAR RIYAL QAR 78.36 78.22
KUWAITI DINAR KWD 925.00 923.38
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.034
GBP 361.9361
EUR 312.1407
JPY 1.9393
SETTLEMENT DATE: 05-12-2023