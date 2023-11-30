NBP exchange rates

KARACHI, Nov 30 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.85285.35
EURO EUR 314.38 313.83
JAPANESE YEN JPY 1.9432 1.9398
BRITISH POUND GBP 363.12 362.49
SWISS FRANC CHF 327.73 327.16
CANADIAN DOLLAR CAD 210.50 210.14
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.70 189.36
SWEDISH KRONA SEK 27.77 27.72
NORWEGIAN KRONE NOK 26.83 26.79
DANISH KRONE DKK 42.08 42.01
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.66 176.35
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.70 214.33
HONGKONG DOLLAR HKD 36.74 36.68
KOREAN WON KRW 0.2221 0.2217
CHINESE YUAN CNY 40.30 40.23
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.47 61.36
THAI BAHT THB 8.20 08.18
U.A.E DIRHAM AED 78.38 78.24
SAUDI RIYAL SAR 76.20 76.07
QATAR RIYAL QAR 78.44 78.31
KUWAITI DINAR KWD 927.21 925.59
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.2406
GBP 361.9988
EUR 313.2797
JPY 1.9362
SETTLEMENT DATE: 04-12-2023