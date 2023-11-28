NBP exchange rates

KARACHI, Nov 28 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 286.00 285.50
EURO EUR 313.91 313.37
JAPANESE YEN JPY 1.9296 1.9262
BRITISH POUND GBP 361.33 360.70
SWISS FRANC CHF 324.90 324.33
CANADIAN DOLLAR CAD 210.23 209.87
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.31 188.98
SWEDISH KRONA SEK 27.59 27.54
NORWEGIAN KRONE NOK 26.93 26.88
DANISH KRONE DKK 42.03 41.95
NEWZEALAND DOLLAR NZD 174.50 174.20
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.26 213.89
HONGKONG DOLLAR HKD 36.84 36.78
KOREAN WON KRW 0.2213 0.2209
CHINESE YUAN CNY 40.16 40.09
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.24 61.13
THAI BAHT THB 8.18 08.17
U.A.E DIRHAM AED 78.41 78.28
SAUDI RIYAL SAR 76.26 76.12
QATAR RIYAL QAR 78.43 78.29
KUWAITI DINAR KWD 927.73 926.11
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.4511
GBP 359.9538
EUR 312.4547
JPY 1.9158
SETTLEMENT DATE: 30-11-2023