NBP exchange rates

KARACHI, Nov 27 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.85285.35
EURO EUR 313.41 312.86
JAPANESE YEN JPY 1.9194 1.9161
BRITISH POUND GBP 360.24 359.61
SWISS FRANC CHF 324.09 323.52
CANADIAN DOLLAR CAD 209.35 208.99
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.92 187.59
SWEDISH KRONA SEK 27.46 27.41
NORWEGIAN KRONE NOK 26.69 26.65
DANISH KRONE DKK 41.97 41.89
NEWZEALAND DOLLAR NZD 173.39 173.08
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.52 213.15
HONGKONG DOLLAR HKD 36.85 36.78
KOREAN WON KRW 0.2186 0.2182
CHINESE YUAN CNY 40.12 40.05
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.11 61.00
THAI BAHT THB 8.10 08.09
U.A.E DIRHAM AED 78.37 78.23
SAUDI RIYAL SAR 76.27 76.13
QATAR RIYAL QAR 78.50 78.36
KUWAITI DINAR KWD 927.66 926.04
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.1755
GBP 357.8953
EUR 311.0409
JPY 1.906
SETTLEMENT DATE: 29-11-2023