NBP Exchange Rates

KARACHI, Nov 24 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.50285.00
EURO EUR 311.77 311.22
JAPANESE YEN JPY 1.9096 1.9063
BRITISH POUND GBP 357.78 357.15
SWISS FRANC CHF 322.86 322.29
CANADIAN DOLLAR CAD 208.28 207.92
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.32 186.99
SWEDISH KRONA SEK 27.33 27.28
NORWEGIAN KRONE NOK 26.49 26.45
DANISH KRONE DKK 41.74 41.67
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.74 172.44
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.80 212.43
HONGKONG DOLLAR HKD 36.76 36.70
KOREAN WON KRW 0.2190 0.2186
CHINESE YUAN CNY 40.12 40.05
MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.97 60.86
THAI BAHT THB 8.05 08.04
U.A.E DIRHAM AED 78.28 78.14
SAUDI RIYAL SAR 76.12 75.99
QATAR RIYAL QAR 78.22 78.08
KUWAITI DINAR KWD 926.02 924.39
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.0778
GBP 356.4327
EUR 310.9628
JPY 1.9099
SETTLEMENT DATE: 28-11-2023