NBP exchange rates

exchange rates

KARACHI, Nov 20 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday the following exchange rates.

CURRENCY                     SYMBOL        TT Selling      TT Buying
U.S DOLLAR                       USD            287.10           286.60
EURO                                  EUR            314.51           313.96
JAPANESE YEN                    JPY             1.9301           1.9268
BRITISH POUND                 GBP             358.75           358.12
SWISS FRANC                     CHF             325.10           324.54
CANADIAN DOLLAR           CAD             209.71          209.34
AUSTRALIAN DOLAR          AUD             188.41          188.08
SWEDISH KRONA                SEK              27.57            27.52
NORWEGIAN KRONE          NOK            26.70            26.65
DANISH KRONE                  DKK             42.09            42.02
NEWZEALAND DOLLAR      NZD            173.30          173.00
SINGAPORE DOLLAR          SGD             214.33          213.96
HONGKONG DOLLAR         HKD             36.99            36.92
KOREAN WON                    KRW             0.2233         0.2229
CHINESE YUAN                   CNY              40.23           40.16
MALAYSIAN RINGGIT         MYR              61.61           61.50
THAI BAHT                         THB                8.19            08.18
U.E.A DIRHAM                   AED                 78.71         78.58
SAUDI RIYAL                     SAR                  76.56         76.42
QATAR RIYAL                    QAR                 78.85          78.71
KUWAITI DINAR               KWD                931.48         929.86

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 286.3701
GBP 354.5834
EUR 310.0529
JPY 1.9037

SETTLEMENT DATE: 22-11-2023

 

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