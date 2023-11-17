NBP exchange rates

Currency rates of NBP

KARACHI, Nov 17 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.

CURRENCY                       SYMBOL             TT Selling        TT Buying
U.S DOLLAR                         USD                  287.80              287.30
EURO                                    EUR                  312.93              312.39
JAPANESE YEN                      JPY                   1.9117              1.9084
BRITISH POUND                   GBP                  357.12              356.50
SWISS FRANC                       CHF                  324.02              323.45
CANADIAN DOLLAR             CAD                  209.34             208.98
AUSTRALIAN DOLAR            AUD                  186.16             185.84
SWEDISH KRONA                  SEK                     27.33               27.29
NORWEGIAN KRONE            NOK                    26.34               26.29
DANISH KRONE                     DKK                     41.89              41.81
NEWZEALAND DOLLAR         NZD                  171.55             171.25
SINGAPORE DOLLAR              SGD                   213.48            213.11
HONGKONG DOLLAR             HKD                     37.06              36.99
KOREAN WON                        KRW                  0.2228              0.2224
CHINESE YUAN                        CNY                    39.88                39.81
MALAYSIAN RINGGIT               MYR                   61.48                61.38
THAI BAHT                                THB                     8.18                08.17
U.A.E DIRHAM                           AED                   78.90                78.76
SAUDI RIYAL                              SAR                   76.79                76.66
QATAR RIYAL                             QAR                   79.06                78.92
KUWAITI DINAR                        KWD                 933.23              931.61

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.2048
GBP 355.6744
EUR 311.3587
JPY 1.8967

SETTLEMENT DATE: 21-11-2023

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