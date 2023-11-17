NBP exchange rates

KARACHI, Nov 17 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.80 287.30
EURO EUR 312.93 312.39
JAPANESE YEN JPY 1.9117 1.9084
BRITISH POUND GBP 357.12 356.50
SWISS FRANC CHF 324.02 323.45
CANADIAN DOLLAR CAD 209.34 208.98
AUSTRALIAN DOLAR AUD 186.16 185.84
SWEDISH KRONA SEK 27.33 27.29
NORWEGIAN KRONE NOK 26.34 26.29
DANISH KRONE DKK 41.89 41.81
NEWZEALAND DOLLAR NZD 171.55 171.25
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.48 213.11
HONGKONG DOLLAR HKD 37.06 36.99
KOREAN WON KRW 0.2228 0.2224
CHINESE YUAN CNY 39.88 39.81
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.48 61.38
THAI BAHT THB 8.18 08.17
U.A.E DIRHAM AED 78.90 78.76
SAUDI RIYAL SAR 76.79 76.66
QATAR RIYAL QAR 79.06 78.92
KUWAITI DINAR KWD 933.23 931.61
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.2048
GBP 355.6744
EUR 311.3587
JPY 1.8967
SETTLEMENT DATE: 21-11-2023