NBP exchange rates

KARACHI, Nov 16 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 288.65288.15
EURO EUR 313.29 312.75
JAPANESE YEN JPY 1.9080 1.9047
BRITISH POUND GBP 357.65 357.03
SWISS FRANC CHF 324.82 324.26
CANADIAN DOLLAR CAD 210.57 210.21
AUSTRALIAN DOLAR AUD 186.70 186.38
SWEDISH KRONA SEK 27.40 27.35
NORWEGIAN KRONE NOK 26.58 26.53
DANISH KRONE DKK 41.92 41.85
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.56 172.26
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.56 213.19
HONGKONG DOLLAR HKD 37.12 37.06
KOREAN WON KRW 0.2215 0.2212
CHINESE YUAN CNY 39.92 39.85
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.32 61.21
THAI BAHT THB 8.11 08.09
U.A.E DIRHAM AED 79.13 78.99
SAUDI RIYAL SAR 77.02 76.89
QATAR RIYAL QAR 79.27 79.13
KUWAITI DINAR KWD 935.47 933.85
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.8605
GBP 358.7605
EUR 312.7892
JPY 1.9098
SETTLEMENT DATE: 20-11-2023