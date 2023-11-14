NBP exchange rates

KARACHI, Nov 14 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.95287.45
EURO EUR 308.58 308.04
JAPANESE YEN JPY 1.8982 1.8949
BRITISH POUND GBP 353.36 352.75
SWISS FRANC CHF 319.11 318.56
CANADIAN DOLLAR CAD 208.51 208.14
AUSTRALIAN DOLAR AUD 183.49 183.17
SWEDISH KRONA SEK 26.69 26.65
NORWEGIAN KRONE NOK 25.96 25.92
DANISH KRONE DKK 41.29 41.22
NEWZEALAND DOLLAR NZD 169.23 168.93
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.57 211.21
HONGKONG DOLLAR HKD 37.03 36.96
KOREAN WON KRW 0.2174 0.2170
CHINESE YUAN CNY 39.62 39.55
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.04 60.93
THAI BAHT THB 7.98 07.96
U.A.E DIRHAM AED 78.94 78.80
SAUDI RIYAL SAR 76.77 76.64
QATAR RIYAL QAR 79.10 78.96
KUWAITI DINAR KWD 932.78 931.16
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.3035
GBP 351.6882
EUR 307.0987
JPY 1.893
SETTLEMENT DATE: 16-11-2023
APP/as