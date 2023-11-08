NBP exchange rates

KARACHI, Nov 08 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 286.90286.40
EURO EUR 307.26 306.72
JAPANESE YEN JPY 1.9063 1.9029
BRITISH POUND GBP 352.34 351.73
SWISS FRANC CHF 318.54 317.99
CANADIAN DOLLAR CAD 208.32 207.96
AUSTRALIAN DOLAR AUD 184.63 184.31
SWEDISH KRONA SEK 26.38 26.34
NORWEGIAN KRONE NOK 25.64 25.59
DANISH KRONE DKK 41.12 41.05
NEWZEALAND DOLLAR NZD 170.29 169.99
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.80 211.43
HONGKONG DOLLAR HKD 36.84 36.78
KOREAN WON KRW 0.2199 0.2196
CHINESE YUAN CNY 39.62 39.55
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.47 61.47
THAI BAHT THB 8.08 08.07
U.A.E DIRHAM AED 78.66 78.52
SAUDI RIYAL SAR 76.48 76.35
QATAR RIYAL QAR 78.76 78.62
KUWAITI DINAR KWD 929.20 927.58
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 286.1825
GBP 352.262
EUR 305.9291
JPY 1.9032
SETTLEMENT DATE: 13-11-2023