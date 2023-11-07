NBP exchange rates

KARACHI, Nov 07 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.75285.25
EURO EUR 306.60 306.06
JAPANESE YEN JPY 1.9020 1.8987
BRITISH POUND GBP 352.48 351.86
SWISS FRANC CHF 317.62 317.06
CANADIAN DOLLAR CAD 208.45 208.09
AUSTRALIAN DOLAR AUD 184.74 184.41
SWEDISH KRONA SEK 26.27 26.22
NORWEGIAN KRONE NOK 25.82 25.77
DANISH KRONE DKK 41.03 40.96
NEWZEALAND DOLLAR NZD 169.98 169.68
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.22 210.85
HONGKONG DOLLAR HKD 36.68 36.62
KOREAN WON KRW 0.2188 0.2184
CHINESE YUAN CNY 39.41 39.34
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.33 61.23
THAI BAHT THB 8.05 08.04
U.A.E DIRHAM AED 78.33 78.20
SAUDI RIYAL SAR 76.17 76.04
QATAR RIYAL QAR 78.42 78.28
KUWAITI DINAR KWD 925.30 923.68
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.0776
GBP 353.3252
EUR 306.3159
JPY 1.9067
SETTLEMENT DATE: 10-11-2023
APP/as