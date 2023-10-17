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NBP exchange rates

NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 17 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.

CURRENCY                           SYMBOL            TT Selling              TT Buying
U.S DOLLAR                             USD                 277.05                    276.55
EURO                                       EUR                 292.77                   292.25
JAPANESE YEN                         JPY                  1.8525                   1.8492
BRITISH POUND                      GBP                 338.05                   337.44
SWISS FRANC                          CHF                 307.54                   306.98
CANADIAN DOLLAR                CAD                203.27                   202.90
AUSTRALIAN DOLAR                AUD                175.97                  175.65
SWEDISH KRONA                     SEK                  25.47                     25.42
NORWEGIAN KRONE                NOK                25.34                     25.29
DANISH KRONE                        DKK                 39.17                     39.10
NEWZEALAND DOLLAR            NZD               163.55                    163.25
SINGAPORE DOLLAR                 SGD                202.43                   202.06
HONGKONG DOLLAR                HKD                35.57                     35.51
KOREAN WON                           KRW                0.2048                   0.2044
CHINESE YUAN                          CNY                 38.04                     37.97
MALAYSIAN RINGGIT                MYR                 58.58                     58.47
THAI BAHT                                 THB                  7.60                       07.58
U.A.E DIRHAM                            AED                 75.95                     75.81
SAUDI RIYAL                               SAR                  3.86                      73.73
QATAR RIYAL                              QAR                  75.96                    75.83
KUWAITI DINAR                          KWD                895.82                  894.20

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 276.7846
GBP 336.9575
EUR 291.5095
JPY 1.8505

SETTLEMENT DATE: 19-10-2023

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