NBP exchange rates

KARACHI, Oct 17 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 277.05 276.55
EURO EUR 292.77 292.25
JAPANESE YEN JPY 1.8525 1.8492
BRITISH POUND GBP 338.05 337.44
SWISS FRANC CHF 307.54 306.98
CANADIAN DOLLAR CAD 203.27 202.90
AUSTRALIAN DOLAR AUD 175.97 175.65
SWEDISH KRONA SEK 25.47 25.42
NORWEGIAN KRONE NOK 25.34 25.29
DANISH KRONE DKK 39.17 39.10
NEWZEALAND DOLLAR NZD 163.55 163.25
SINGAPORE DOLLAR SGD 202.43 202.06
HONGKONG DOLLAR HKD 35.57 35.51
KOREAN WON KRW 0.2048 0.2044
CHINESE YUAN CNY 38.04 37.97
MALAYSIAN RINGGIT MYR 58.58 58.47
THAI BAHT THB 7.60 07.58
U.A.E DIRHAM AED 75.95 75.81
SAUDI RIYAL SAR 3.86 73.73
QATAR RIYAL QAR 75.96 75.83
KUWAITI DINAR KWD 895.82 894.20
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 276.7846
GBP 336.9575
EUR 291.5095
JPY 1.8505
SETTLEMENT DATE: 19-10-2023