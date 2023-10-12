NBP exchange rates

NBP Exchange Rates

KARACHI, Oct 12 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.

CURRENCY SYMBOL                                                                    TT Selling               TT Buying
U.S DOLLAR USD                                                                         279.90                     279.40
EURO EUR                                                                                    298.10                    297.57
JAPANESE YEN JPY                                                                      1.8774                     1.8740
BRITISH POUND GBP                                                                  344.86                     344.24
SWISS FRANC CHF                                                                      310.89                    310.34
CANADIAN DOLLAR CAD                                                           206.02                    205.65
AUSTRALIAN DOLAR AUD                                                         179.76                     179.44
SWEDISH KRONA SEK                                                                 25.81                       25.77
NORWEGIAN KRONE NOK                                                         25.83                        25.78
DANISH KRONE DKK                                                                  39.90                        39.83
NEWZEALAND DOLLAR NZD                                                     168.42                      168.12
SINGAPORE DOLLAR SGD                                                          205.50                      205.13
HONGKONG DOLLAR HKD                                                         35.93                       35.87
KOREAN WON KRW                                                                    0.2091                     0.2088
CHINESE YUAN CNY                                                                   38.54                        38.47
MALAYSIAN RINGGIT MYR                                                         59.33                        59.22
THAI BAHT THB                                                                           7.75                          07.73
U.A.E DIRHAM AED                                                                     76.73                        76.60
SAUDI RIYAL SAR                                                                        74.62                        74.49
QATAR RIYAL QAR                                                                       76.84                        76.70
KUWAITI DINAR KWD                                                                 905.56                      903.94

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                                                                                              279.4701
GBP                                                                                              343.0495
EUR                                                                                              296.2383
JPY 1.8789

 

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