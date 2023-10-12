NBP exchange rates

KARACHI, Oct 12 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 279.90 279.40
EURO EUR 298.10 297.57
JAPANESE YEN JPY 1.8774 1.8740
BRITISH POUND GBP 344.86 344.24
SWISS FRANC CHF 310.89 310.34
CANADIAN DOLLAR CAD 206.02 205.65
AUSTRALIAN DOLAR AUD 179.76 179.44
SWEDISH KRONA SEK 25.81 25.77
NORWEGIAN KRONE NOK 25.83 25.78
DANISH KRONE DKK 39.90 39.83
NEWZEALAND DOLLAR NZD 168.42 168.12
SINGAPORE DOLLAR SGD 205.50 205.13
HONGKONG DOLLAR HKD 35.93 35.87
KOREAN WON KRW 0.2091 0.2088
CHINESE YUAN CNY 38.54 38.47
MALAYSIAN RINGGIT MYR 59.33 59.22
THAI BAHT THB 7.75 07.73
U.A.E DIRHAM AED 76.73 76.60
SAUDI RIYAL SAR 74.62 74.49
QATAR RIYAL QAR 76.84 76.70
KUWAITI DINAR KWD 905.56 903.94
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 279.4701
GBP 343.0495
EUR 296.2383
JPY 1.8789