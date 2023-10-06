NBP exchange rates

Exchange rates

KARACHI, Oct 06 (APP): The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) issued the following exchange rates on Friday.

CURRENCY                SYMBOL                   TT Selling                            TT Buying
U.S DOLLAR                USD                        283.95                                  283.45
EURO                          EUR                        299.96                                   299.44
JAPANESE                   YEN JPY                 1.9096                                    1.9062
BRITISH  POUND        GBP                        345.86                                   345.25
SWISS FRANC            CHF                        310.93                                    310.38
CANADIAN DOLLAR CAD                        207.14                                    206.78
AUSTRALIAN DOLAR AUD                       181.07                                   180.76
SWEDISH KRONA      SEK                         25.92                                      25.87
NORWEGIAN KRONE NOK                      25.88                                       25.84
DANISH KRONE        DKK                        40.15                                       40.08
NEWZEALAND DOLLAR NZD                  169.38                                    169.08
SINGAPORE DOLLAR SGD                       207.70                                    207.33
HONGKONG DOLLAR HKD                     36.40                                        36.34
KOREAN WON            KRW                     0.2105                                      0.2112
CHINESE YUAN           CNY                     39.03                                         38.97
MALAYSIAN RINGGIT MYR                     60.19                                         60.08
THAI BAHT                   THB                     07.69                                          07.67
U.A.E DIRHAM              AED                    77.85                                          77.71
SAUDI RIYAL                SAR                      75.71                                         75.58
QATAR RIYAL               QAR                      77.90                                         77.76
KUWAITI DINAR           KWD                    918.37                                      916.75

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.594
GBP 344.0562
EUR 298.0856
JPY 1.9029

SETTLEMENT DATE: 11-10-2023

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