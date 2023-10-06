NBP exchange rates

KARACHI, Oct 06 (APP): The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) issued the following exchange rates on Friday.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.95 283.45
EURO EUR 299.96 299.44
JAPANESE YEN JPY 1.9096 1.9062
BRITISH POUND GBP 345.86 345.25
SWISS FRANC CHF 310.93 310.38
CANADIAN DOLLAR CAD 207.14 206.78
AUSTRALIAN DOLAR AUD 181.07 180.76
SWEDISH KRONA SEK 25.92 25.87
NORWEGIAN KRONE NOK 25.88 25.84
DANISH KRONE DKK 40.15 40.08
NEWZEALAND DOLLAR NZD 169.38 169.08
SINGAPORE DOLLAR SGD 207.70 207.33
HONGKONG DOLLAR HKD 36.40 36.34
KOREAN WON KRW 0.2105 0.2112
CHINESE YUAN CNY 39.03 38.97
MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.19 60.08
THAI BAHT THB 07.69 07.67
U.A.E DIRHAM AED 77.85 77.71
SAUDI RIYAL SAR 75.71 75.58
QATAR RIYAL QAR 77.90 77.76
KUWAITI DINAR KWD 918.37 916.75
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.594
GBP 344.0562
EUR 298.0856
JPY 1.9029
SETTLEMENT DATE: 11-10-2023