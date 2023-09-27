NBP exchange rates

NBP exchange rates

KARACHI, Sep 27 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.

CURRENCY SYMBOL TT                                                 Selling TT         Buying
U.S DOLLAR USD                                                           290.10              289.60
EURO EUR                                                                      307.03              306.50
JAPANESE YEN JPY                                                        1.9465              1.9432
BRITISH POUND GBP                                                    352.30               351.69
SWISS FRANC CHF                                                        316.40               315.86
CANADIAN DOLLAR CAD                                             214.61               214.24
AUSTRALIAN DOLAR AUD                                           185.21                184.90
SWEDISH KRONA SEK                                                  26.49                  26.44
NORWEGIAN KRONE NOK                                           26.83                  26.78
DANISH KRONE DKK                                                     41.10                 41.03
NEWZEALAND DOLLAR NZD                                       172.05                171.76
SINGAPORE DOLLAR SGD                                            211.67                211.30
HONGKONG DOLLAR HKD                                          37.24                   37.17
KOREAN WON KRW                                                     0.2149                0.2145
CHINESE YUAN CNY                                                    39.88                   39.81
MALAYSIAN RINGGIT MYR                                          61.67                   61.56
THAI BAHT THB                                                           07.95                    07.93
U.E.A DIRHAM AED                                                     79.53                     79.40
SAUDI RIYAL SAR                                                        77.34                      77.20
QATAR RIYAL QAR                                                      79.58                      79.45
KUWAITI DINAR KWD                                                938.11                    936.49

CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD                                                                          289.7682
GBP                                                                          352.9377
EUR                                                                          306.8066
JPY                                                                           1.9467

 

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