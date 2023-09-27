NBP exchange rates

KARACHI, Sep 27 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 290.10 289.60
EURO EUR 307.03 306.50
JAPANESE YEN JPY 1.9465 1.9432
BRITISH POUND GBP 352.30 351.69
SWISS FRANC CHF 316.40 315.86
CANADIAN DOLLAR CAD 214.61 214.24
AUSTRALIAN DOLAR AUD 185.21 184.90
SWEDISH KRONA SEK 26.49 26.44
NORWEGIAN KRONE NOK 26.83 26.78
DANISH KRONE DKK 41.10 41.03
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.05 171.76
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.67 211.30
HONGKONG DOLLAR HKD 37.24 37.17
KOREAN WON KRW 0.2149 0.2145
CHINESE YUAN CNY 39.88 39.81
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.67 61.56
THAI BAHT THB 07.95 07.93
U.E.A DIRHAM AED 79.53 79.40
SAUDI RIYAL SAR 77.34 77.20
QATAR RIYAL QAR 79.58 79.45
KUWAITI DINAR KWD 938.11 936.49
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 289.7682
GBP 352.9377
EUR 306.8066
JPY 1.9467