NBP Exchange Rates

KARACHI, Aug 15 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following
exchange rates.
URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 288.70 288.20
EURO EUR 315.68 315.13
JAPANESE YEN JPY 1.9842 1.9807
BRITISH POUND GBP 366.32 365.68
SWISS FRANC CHF 329.23 328.66
CANADIAN DOLLAR CAD 214.76 214.39
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.86 187.54
SWEDISH KRONA SEK 26.91 26.87
NORWEGIAN KRONE NOK 27.62 27.57
DANISH KRONE DKK 42.29 42.21
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.88 172.58
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.91 212.54
HONGKONG DOLLAR HKD 37.06 36.99
KOREAN WON KRW 0.2162 0.2158
CHINESE YUAN CNY 39.76 39.69
MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.40 62.29
THAI BAHT THB 08.18 08.17
U.E.A DIRHAM AED 79.16 79.02
SAUDI RIYAL SAR 77.05 76.92
QATAR RIYAL QAR 79.32 79.19
KUWAITI DINAR KWD 939.84 938.21
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 288.3842
GBP 366.4786
EUR 317.0784
JPY 1.9937
SETTLEMENT DATE: 17-08-2023
APP/msq