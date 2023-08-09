NBP exchange rates

KARACHI, Aug 09 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 288.35 287.85
EURO EUR 316.84 316.29
JAPANESE YEN JPY 2.0130 2.0095
BRITISH POUND GBP 367.79 367.16
SWISS FRANC CHF 329.67 329.10
CANADIAN DOLLAR CAD 214.89 214.52
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.06 188.73
SWEDISH KRONA SEK 27.08 27.03
NORWEGIAN KRONE NOK 28.13 28.08
DANISH KRONE DKK 42.45 42.37
NEWZEALAND DOLLAR NZD 175.22 174.92
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.28 213.90
HONGKONG DOLLAR HKD 37.04 36.98
KOREAN WON KRW 0.2184 0.2181
CHINESE YUAN CNY 40.13 40.06
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.00 62.89
THAI BAHT THB 08.25 08.24
U.E.A DIRHAM AED 79.06 78.93
SAUDI RIYAL SAR 76.96 76.82
QATAR RIYAL QAR 79.24 79.10
KUWAITI DINAR KWD 938.70 937.08
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.8499
GBP 367.0086
EUR 315.8865
JPY 2.0107
SETTLEMENT DATE: 11-08-2023
APP/msq