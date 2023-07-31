NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 31 (APP): Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
URRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 286.90 286.40
EURO EUR 316.49 315.94
JAPANESE YEN JPY 2.0239 2.0204
BRITISH POUND GBP 368.61 367.97
SWISS FRANC CHF 329.35 328.78
CANADIAN DOLLAR CAD 216.50 216.12
AUSTRALIAN DOLAR AUD 191.44 191.11
SWEDISH KRONA SEK 27.34 27.29
NORWEGIAN KRONE NOK 28.10 28.05
DANISH KRONE DKK 42.39 42.31
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.43 177.12
SINGAPORE DOLLAR SGD 215.43 215.06
HONGKONG DOLLAR HKD 36.92 36.86
KOREAN WON KRW 0.2251 0.2247
CHINESE YUAN CNY 40.33 40.26
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.31 63.20
THAI BAHT THB 08.37 08.36
U.E.A DIRHAM AED 78.67 78.53
SAUDI RIYAL SAR 76.49 76.36
QATAR RIYAL QAR 78.83 78.69
KUWAITI DINAR KWD 936.11 934.48
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 286.4175
GBP 371.7126
EUR 318.6108
JPY 2.0476
SETTLEMENT DATE: 02-08-2023
APP/msq