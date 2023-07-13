NBP Exchange Rates

KARACHI, Jul 13 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 277.80 277.30
EURO EUR 310.18 309.63
JAPANESE YEN JPY 2.0059 2.0023
BRITISH POUND GBP 361.50 360.85
SWISS FRANC CHF 320.99 320.42
CANADIAN DOLLAR CAD 210.90 210.52
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.30 188.96
SWEDISH KRONA SEK 26.96 26.91
NORWEGIAN KRONE NOK 27.50 27.45
DANISH KRONE DKK 41.55 41.48
NEWZEALAND DOLLAR NZD 175.88 175.56
SINGAPORE DOLLAR SGD 209.04 208.66
HONGKONG DOLLAR HKD 35.66 35.60
KOREAN WON KRW 0.2183 0.2179
CHINESE YUAN CNY 38.93 38.86
MALAYSIAN RINGGIT MYR 60.29 60.18
THAI BAHT THB 08.03 08.02
U.E.A DIRHAM AED 76.17 76.03
SAUDI RIYAL SAR 74.14 74.01
QATAR RIYAL QAR 76.34 76.20
KUWAITI DINAR KWD 907.61 905.97
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 277.3755
GBP 358.9516
EUR 305.751
JPY 1.9862
SETTLEMENT DATE: 17-07-2023
APP/msq