NBP exchange rates

KARACHI, Jul 07 (APP): The Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 277.25 276.75
EURO EUR 302.47 301.92
JAPANESE YEN JPY 2.9261 2.9226
BRITISH POUND GBP 353.11 352.47
SWISS FRANC CHF 309.45 308.89
CANADIAN DOLLAR CAD 207.48 207.10
AUSTRALIAN DOLAR AUD 183.94 183.61
SWEDISH KRONA SEK 25.50 25.46
NORWEGIAN KRONE NOK 25.76 25.71
DANISH KRONE DKK 40.53 40.46
NEWZEALAND DOLLAR NZD 171.07 170.76
SINGAPORE DOLLAR SGD 204.86 204.49
HONGKONG DOLLAR HKD 35.58 35.51
KOREAN WON KRW 0.2122 0.2118
CHINESE YUAN CNY 38.41 38.34
MALAYSIAN RINGGIT MYR 59.39 59.28
THAI BAHT THB 07.86 07.85
U.A.E DIRHAM AED 76.02 75.89
SAUDI RIYAL SAR 73.99 73.86
QATAR RIYAL QAR 76.18 76.04
KUWAITI DINAR KWD 903.71 902.09
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 276.9181
GBP 352.0183
EUR 300.4008
JPY 1.9225
SETTLEMENT DATE: 11-06-2023
APP/as