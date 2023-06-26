NBP exchange rates

KARACHI, Jun 26 (APP): The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.25 286.75
EURO EUR 313.94 313.39
JAPANESE YEN JPY 2.0026 1.9991
BRITISH POUND GBP 365.73 365.09
SWISS FRANC CHF 320.70 320.14
CANADIAN DOLLAR CAD 218.31 217.93
AUSTRALIAN DOLAR AUD 192.12 191.79
SWEDISH KRONA SEK 26.98 26.93
NORWEGIAN KRONE NOK 26.58 26.53
DANISH KRONE DKK 42.08 42.01
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.38 177.07
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.56 212.19
HONGKONG DOLLAR HKD 36.83 36.76
KOREAN WON KRW 0.2205 0.2201
CHINESE YUAN CNY 39.97 39.90
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.35 61.25
THAI BAHT THB 08.15 08.14
U.A.E DIRHAM AED 78.77 78.63
SAUDI RIYAL SAR 76.59 76.46
QATAR RIYAL QAR 78.93 78.79
KUWAITI DINAR KWD 935.61 933.98
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 286.68
GBP 364.485
EUR 311.5925
JPY 2.0063
SETTLEMENT DATE: 05-07 2023