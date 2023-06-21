NBP Exchange Rates

KARACHI, Jun 21 (APP):The Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.70 287.20
EURO EUR 314.61 314.07
JAPANESE YEN JPY 2.0314 2.0279
BRITISH POUND GBP 367.14 366.50
SWISS FRANC CHF 320.14 319.58
CANADIAN DOLLAR CAD 217.69 217.31
AUSTRALIAN DOLAR AUD 195.45 195.11
SWEDISH KRONA SEK 26.81 26.76
NORWEGIAN KRONE NOK 26.84 26.80
DANISH KRONE DKK 42.17 42.09
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.69 177.38
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.13 213.76
HONGKONG DOLLAR HKD 36.91 36.84
KOREAN WON KRW 0.2226 0.2222
CHINESE YUAN CNY 40.18 40.11
MALAYSIAN RINGGIT MYR 61.92 61.81
THAI BAHT THB 08.26 08.25
U.E.A DIRHAM AED 78.89 78.75
SAUDI RIYAL SAR 76.79 76.66
QATAR RIYAL QAR 79.05 78.91
KUWAITI DINAR KWD 938.29 936.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.1836
GBP 367.1068
EUR 313.9204
JPY 2.0274
SETTLEMENT DATE: 23-06 2023
APP/as