NBP exchange rates

KARACHI, Jun 02 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Friday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.75 285.25
EURO EUR 308.24 307.70
JAPANESE YEN JPY 2.0596 2.0560
BRITISH POUND GBP 358.31 357.68
SWISS FRANC CHF 315.96 315.40
CANADIAN DOLLAR CAD 212.79 212.42
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.03 188.70
SWEDISH KRONA SEK 26.64 26.60
NORWEGIAN KRONE NOK 25.93 25.88
DANISH KRONE DKK 41.31 41.24
NEWZEALAND DOLLAR NZD 174.56 174.26
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.49 212.12
HONGKONG DOLLAR HKD 36.63 36.57
KOREAN WON KRW 0.2188 0.2184
CHINESE YUAN CNY 40.51 40.44
MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.28 62.17
THAI BAHT THB 08.26 08.25
U.A.E DIRHAM AED 78.35 78.21
SAUDI RIYAL SAR 76.29 76.16
QATAR RIYAL QAR 78.51 78.38
KUWAITI DINAR KWD 930.75 929.13
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.3443
GBP 354.6544
EUR 304.5765
JPY 2.0399
SETTLEMENT DATE: 06-06 2023
APP/as