NBP exchange rates

KARACHI, May 29 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.60 285.10
EURO EUR 307.09 306.56
JAPANESE YEN JPY 2.0320 2.0284
BRITISH POUND GBP 352.69 352.08
SWISS FRANC CHF 315.56 315.01
CANADIAN DOLLAR CAD 209.93 209.56
AUSTRALIAN DOLAR AUD 186.52 186.19
SWEDISH KRONA SEK 26.55 26.50
NORWEGIAN KRONE NOK 25.76 25.71
DANISH KRONE DKK 41.15 41.08
NEWZEALAND DOLLAR NZD 172.80 172.50
SINGAPORE DOLLAR SGD 211.16 210.79
HONGKONG DOLLAR HKD 36.61 36.55
KOREAN WON KRW 0.2160 0.2156
CHINESE YUAN CNY 40.54 40.47
MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.07 61.96
THAI BAHT THB 08.22 08.21
U.A.E DIRHAM AED 78.33 78.19
SAUDI RIYAL SAR 76.19 76.05
QATAR RIYAL QAR 78.47 78.33
KUWAITI DINAR KWD 930.11 928.49
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 285.0809
GBP 351.9324
EUR 306.0058
JPY 2.0415
SETTLEMENT DATE: 31-05 2023
APP/msq