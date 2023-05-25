NBP exchange rates

KARACHI, May 25 (APP): Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Thursday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.60 287.10
EURO EUR 309.43 308.90
JAPANESE YEN JPY 2.0595 2.0559
BRITISH POUND GBP 354.94 354.32
SWISS FRANC CHF 317.36 316.81
CANADIAN DOLLAR CAD 211.36 210.99
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.73 187.41
SWEDISH KRONA SEK 26.94 26.89
NORWEGIAN KRONE NOK 26.20 26.16
DANISH KRONE DKK 41.47 41.39
NEWZEALAND DOLLAR NZD 175.15 174.84
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.66 212.29
HONGKONG DOLLAR HKD 36.86 36.80
KOREAN WON KRW 0.2173 0.2169
CHINESE YUAN CNY 40.79 40.72
MALAYSIAN RINGGIT MYR 62.29 62.18
THAI BAHT THB 08.28 08.26
U.A.E DIRHAM AED 78.88 78.74
SAUDI RIYAL SAR 76.78 76.65
QATAR RIYAL QAR 79.03 78.90
KUWAITI DINAR KWD 936.50 934.88
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.0507
GBP 356.6318
EUR 309.4119
JPY 2.0712
SETTLEMENT DATE: 30-05 2023
APP/as/