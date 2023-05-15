NBP exchange rates

KARACHI, May 15 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Monday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.65 285.15
EURO EUR 310.77 310.23
JAPANESE YEN JPY 2.0977 2.0940
BRITISH POUND GBP 355.89 355.27
SWISS FRANC CHF 318.17 317.62
CANADIAN DOLLAR CAD 210.82 210.45
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.35 190.01
SWEDISH KRONA SEK 27.67 27.62
NORWEGIAN KRONE NOK 26.75 26.70
DANISH KRONE DKK 41.66 41.58
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.28 176.97
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.35 212.98
HONGKONG DOLLAR HKD 36.56 36.50
KOREAN WON KRW 0.2133 0.2130
CHINESE YUAN CNY 41.17 41.10
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.51 63.39
THAI BAHT THB 08.44 08.43
U.A.E DIRHAM AED 78.34 78.21
SAUDI RIYAL SAR 76.18 76.05
QATAR RIYAL QAR 78.49 78.35
KUWAITI DINAR KWD 932.13 930.50
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.9474
GBP 356.7826
EUR 310.7636
JPY 2.1143
SETTLEMENT DATE: 17-05 2023
APP/msq