NBP exchange rates

KARACHI, May 03 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following
exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.30 283.80
EURO EUR 314.14 313.59
JAPANESE YEN JPY 2.0896 1.0859
BRITISH POUND GBP 355.18 354.55
SWISS FRANC CHF 319.17 318.61
CANADIAN DOLLAR CAD 208.84 208.47
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.63 189.29
SWEDISH KRONA SEK 27.78 27.74
NORWEGIAN KRONE NOK 26.34 26.29
DANISH KRONE DKK 42.08 42.00
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.30 176.99
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.20 212.82
HONGKONG DOLLAR HKD 36.36 36.29
KOREAN WON KRW 0.2126 0.2122
CHINESE YUAN CNY 41.22 41.14
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.81 63.70
THAI BAHT THB 08.35 08.34
U.A.E DIRHAM AED 77.97 77.83
SAUDI RIYAL SAR 75.90 75.77
QATAR RIYAL QAR 78.12 77.98
KUWAITI DINAR KWD 929.88 928.24
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.8748
GBP 353.9919
EUR 311.2971
JPY 2.0635
SETTLEMENT DATE: 05-05 2023
APP/as