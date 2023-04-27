NBP Exchange Rates

KARACHI, Apr 27 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.95 283.45
EURO EUR 314.36 313.81
JAPANESE YEN JPY 2.1245 2.1207
BRITISH POUND GBP 354.20 353.57
SWISS FRANC CHF 318.80 318.24
CANADIAN DOLLAR CAD 208.22 207.85
AUSTRALIAN DOLAR AUD 187.64 187.31
SWEDISH KRONA SEK 27.68 27.63
NORWEGIAN KRONE NOK 26.74 26.70
DANISH KRONE DKK 42.09 42.02
NEWZEALAND DOLLAR NZD 174.19 173.88
SINGAPORE DOLLAR SGD 212.64 212.26
HONGKONG DOLLAR HKD 36.31 36.25
KOREAN WON KRW 0.2117 0.2113
CHINESE YUAN CNY 41.13 41.06
MALAYSIAN RINGGIT MYR 63.71 63.60
THAI BAHT THB 08.32 08.31
U.A.E DIRHAM AED 77.87 77.74
SAUDI RIYAL SAR 75.79 75.66
QATAR RIYAL QAR 78.02 77.88
KUWAITI DINAR KWD 928.88 927.25
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.4215
GBP 352.1229
EUR 310.5449
JPY 2.1068
SETTLEMENT DATE: 28-03 2023
APP/as/