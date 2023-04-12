NBP exchange rates

KARACHI, Apr 12 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP) on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 288.95 288.45
EURO EUR 316.23 315.68
JAPANESE YEN JPY 2.1590 2.1552
BRITISH POUND GBP 359.28 358.66
SWISS FRANC CHF 320.16 319.60
CANADIAN DOLLAR CAD 214.66 214.29
AUSTRALIAN DOLAR AUD 192.56 192.23
SWEDISH KRONA SEK 27.82 27.77
NORWEGIAN KRONE NOK 27.40 27.36
DANISH KRONE DKK 42.36 42.29
NEWZEALAND DOLLAR NZD 179.02 178.71
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.94 216.57
HONGKONG DOLLAR HKD 36.95 36.89
KOREAN WON KRW 0.2184 0.2180
CHINESE YUAN CNY 42.13 42.06
MALAYSIAN RINGGIT MYR 65.48 65.36
THAI BAHT THB 08.44 08.82
U.A.E DIRHAM AED 79.24 79.11
SAUDI RIYAL SAR 77.12 76.98
QATAR RIYAL QAR 79.40 79.27
KUWAITI DINAR KWD 944.47 942.83
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 288.3149
GBP 358.2313
EUR 314.1191
JPY 2.166
SETTLEMENT DATE: 14-04 2023
APP/mzr/