NBP exchange rates

KARACHI, Apr 11 (APP): Treasury Management Division of the National Bank of Pakistan (NBP) on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.45 286.95
EURO EUR 313.37 312.83
JAPANESE YEN JPY 2.1546 2.1509
BRITISH POUND GBP 356.65 356.03
SWISS FRANC CHF 316.53 315.98
CANADIAN DOLLAR CAD 212.99 212.62
AUSTRALIAN DOLAR AUD 191.66 191.33
SWEDISH KRONA SEK 27.53 27.48
NORWEGIAN KRONE NOK 27.37 27.32
DANISH KRONE DKK 41.97 41.90
NEWZEALAND DOLLAR NZD 178.99 178.68
SINGAPORE DOLLAR SGD 215.89 215.52
HONGKONG DOLLAR HKD 36.76 36.70
KOREAN WON KRW 0.2181 0.2177
CHINESE YUAN CNY 41.95 41.88
MALAYSIAN RINGGIT MYR 65.13 65.02
THAI BAHT THB 08.38 08.37
U.A.E DIRHAM AED 78.81 78.68
SAUDI RIYAL SAR 76.61 76.48
QATAR RIYAL QAR 78.98 78.84
KUWAITI DINAR KWD 938.49 936.86
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 286.948
GBP 356.2746
EUR 312.9455
JPY 2.1702
SETTLEMENT DATE: 13-04 2023
APP/mzr/