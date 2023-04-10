NBP exchange rates

KARACHI, Apr 10 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.10 284.60
EURO EUR 311.24 310.69
JAPANESE YEN JPY 2.1479 2.1441
BRITISH POUND GBP 353.70 353.08
SWISS FRANC CHF 314.70 314.15
CANADIAN DOLLAR CAD 211.03 210.66
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.94 189.61
SWEDISH KRONA SEK 27.34 27.30
NORWEGIAN KRONE NOK 27.15 27.10
DANISH KRONE DKK 41.70 41.63
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.75 177.44
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.39 214.01
HONGKONG DOLLAR HKD 36.46 36.40
KOREAN WON KRW 0.2162 0.2158
CHINESE YUAN CNY 41.66 41.59
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.71 64.60
THAI BAHT THB 08.31 08.29
U.E.A DIRHAM AED 78.17 78.04
SAUDI RIYAL SAR 76.00 75.87
QATAR RIYAL QAR 78.35 78.21
KUWAITI DINAR KWD 930.82 929.19
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.4023
GBP 353.7964
EUR 310.4535
JPY 2.157
SETTLEMENT DATE: 12-04 2023