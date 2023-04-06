NBP exchange rates

KARACHI, Apr 06 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Thursday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 288.45 287.95
EURO EUR 314.77 314.22
JAPANESE YEN JPY 2.1987 2.1949
BRITISH POUND GBP 359.00 358.38
SWISS FRANC CHF 318.02 317.47
CANADIAN DOLLAR CAD 213.92 213.55
AUSTRALIAN DOLAR AUD 193.28 192.94
SWEDISH KRONA SEK 27.80 27.76
NORWEGIAN KRONE NOK 27.53 27.48
DANISH KRONE DKK 42.17 42.10
NEWZEALAND DOLLAR NZD 181.67 181.35
SINGAPORE DOLLAR SGD 216.93 216.55
HONGKONG DOLLAR HKD 36.89 36.82
KOREAN WON KRW 0.2188 0.2184
CHINESE YUAN CNY 42.12 42.05
MALAYSIAN RINGGIT MYR 65.53 65.41
THAI BAHT THB 08.48 08.47
U.A.E DIRHAM AED 79.09 78.96
SAUDI RIYAL SAR 76.98 76.85
QATAR RIYAL QAR 79.26 79.12
KUWAITI DINAR KWD 941.39 939.76
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.7497
GBP 359.8598
EUR 315.46
JPY 2.1875
SETTLEMENT DATE: 10-04 2023
APP/as/