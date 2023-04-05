NBP exchange rates

KARACHI, Apr 05 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 287.75 287.25
EURO EUR 315.91 315.37
JAPANESE YEN JPY 2.1848 2.1810
BRITISH POUND GBP 359.49 358.86
SWISS FRANC CHF 317.72 317.17
CANADIAN DOLLAR CAD 214.07 213.70
AUSTRALIAN DOLAR AUD 194.33 193.99
SWEDISH KRONA SEK 28.14 28.09
NORWEGIAN KRONE NOK 27.93 27.88
DANISH KRONE DKK 42.32 42.25
NEWZEALAND DOLLAR NZD 182.87 182.55
SINGAPORE DOLLAR SGD 217.03 216.65
HONGKONG DOLLAR HKD 36.80 36.73
KOREAN WON KRW 0.2192 0.2188
CHINESE YUAN CNY 42.10 42.03
MALAYSIAN RINGGIT MYR 65.49 65.38
THAI BAHT THB 08.46 08.45
U.A.E DIRHAM AED 78.90 78.76
SAUDI RIYAL SAR 76.81 76.68
QATAR RIYAL QAR 79.06 78.93
KUWAITI DINAR KWD 940.30 938.67
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 287.151
GBP 357.101
EUR 313.2243
JPY 2.1616
SETTLEMENT DATE: 07-04 2023
APP/mzr/