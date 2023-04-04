NBP exchange rates

KARACHI, Apr 04 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Tuesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 285.60 285.10
EURO EUR 311.58 311.03
JAPANESE YEN JPY 2.1496 2.1458
BRITISH POUND GBP 354.28 353.66
SWISS FRANC CHF 312.58 312.03
CANADIAN DOLLAR CAD 212.55 212.18
AUSTRALIAN DOLAR AUD 193.63 193.29
SWEDISH KRONA SEK 27.65 27.60
NORWEGIAN KRONE NOK 27.73 27.69
DANISH KRONE DKK 41.75 41.68
NEWZEALAND DOLLAR NZD 180.02 179.70
SINGAPORE DOLLAR SGD 215.15 214.77
HONGKONG DOLLAR HKD 36.53 36.46
KOREAN WON KRW 0.2177 0.2173
CHINESE YUAN CNY 41.70 41.63
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.84 64.72
THAI BAHT THB 08.34 08.32
U.E.A DIRHAM AED 78.32 78.18
SAUDI RIYAL SAR 76.16 76.02
QATAR RIYAL QAR 78.47 78.33
KUWAITI DINAR KWD 932.51 930.88
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 284.9513
GBP 351.003
EUR 308.7447
JPY 2.1341
SETTLEMENT DATE: 06-04 2023
APP/mzr/