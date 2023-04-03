NBP exchange rates

KARACHI, Apr 03 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Monday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.20 283.70
EURO EUR 307.33 306.79
JAPANESE YEN JPY 2.1307 2.1270
BRITISH POUND GBP 348.94 348.33
SWISS FRANC CHF 309.65 309.11
CANADIAN DOLLAR CAD 210.25 209.88
AUSTRALIAN DOLAR AUD 189.44 189.11
SWEDISH KRONA SEK 27.37 27.33
NORWEGIAN KRONE NOK 27.13 27.08
DANISH KRONE DKK 41.18 41.11
NEWZEALAND DOLLAR NZD 176.82 176.51
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.08 212.70
HONGKONG DOLLAR HKD 36.34 36.28
KOREAN WON KRW 0.2154 0.2150
CHINESE YUAN CNY 41.42 41.34
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.30 64.19
THAI BAHT THB 08.26 08.24
U.A.E DIRHAM AED 77.93 77.79
SAUDI RIYAL SAR 75.75 75.62
QATAR RIYAL QAR 78.09 77.95
KUWAITI DINAR KWD 927.73 926.10
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.7789
GBP 351.5401
EUR 309.2929
JPY 2.1319
SETTLEMENT DATE: 05-04 2023
APP/mzr/