NBP Exchange Rates

KARACHI, Mar 31 (APP):Treasury Management Division of
National Bank of Pakistan (NBP)on Friday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 284.10 283.60
EURO EUR 310.38 309.84
JAPANESE YEN JPY 2.1375 2.1337
BRITISH POUND GBP 352.23 351.61
SWISS FRANC CHF 310.94 310.40
CANADIAN DOLLAR CAD 210.10 209.73
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.92 190.58
SWEDISH KRONA SEK 27.55 27.50
NORWEGIAN KRONE NOK 27.35 27.30
DANISH KRONE DKK 41.59 41.52
NEWZEALAND DOLLAR NZD 178.55 178.24
SINGAPORE DOLLAR SGD 214.09 213.71
HONGKONG DOLLAR HKD 36.33 36.27
KOREAN WON KRW 0.2195 0.2191
CHINESE YUAN CNY 41.61 41.54
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.47 64.36
THAI BAHT THB 08.34 08.32
U.E.A DIRHAM AED 77.90 77.77
SAUDI RIYAL SAR 75.78 75.65
QATAR RIYAL QAR 78.06 77.92
KUWAITI DINAR KWD 927.98 926.35
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.5896
GBP 350.063
EUR 307.6664
JPY 2.1424
SETTLEMENT DATE: 04-04 2023
APP/as/