NBP exchange rates

KARACHI, Mar 29 (APP): Treasury Management Division of National Bank of Pakistan (NBP)on Wednesday issued the following exchange rates.
CURRENCY SYMBOL TT Selling TT Buying
U.S DOLLAR USD 283.95 283.45
EURO EUR 308.29 307.75
JAPANESE YEN JPY 2.1566 2.1528
BRITISH POUND GBP 350.06 349.45
SWISS FRANC CHF 308.44 307.90
CANADIAN DOLLAR CAD 208.76 208.39
AUSTRALIAN DOLAR AUD 190.19 189.85
SWEDISH KRONA SEK 27.56 27.51
NORWEGIAN KRONE NOK 27.40 27.36
DANISH KRONE DKK 41.30 41.23
NEWZEALAND DOLLAR NZD 177.78 177.46
SINGAPORE DOLLAR SGD 213.71 213.33
HONGKONG DOLLAR HKD 36.31 36.25
KOREAN WON KRW 0.2184 0.2181
CHINESE YUAN CNY 41.43 41.36
MALAYSIAN RINGGIT MYR 64.56 64.45
THAI BAHT THB 08.28 08.26
U.A.E DIRHAM AED 77.86 77.72
SAUDI RIYAL SAR 75.70 75.57
QATAR RIYAL QAR 78.02 77.88
KUWAITI DINAR KWD 928.34 926.70
CONVERSION RATE FOR FROZEN FCY DEPOSITS
USD 283.4555
GBP 349.1605
EUR 306.8973
JPY 2.1602
SETTLEMENT DATE: 31-03 2023